Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 Yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 Yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Muhammet Çorlu idaresindeki 44 AJ 040 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Muhammet Çorlu ile otomobilde bulunan Şükran Çorlu, Feray Köse ile Pınar Köse yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:48 Kaynak: İHA
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