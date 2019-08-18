Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

2 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesi Gül Ahmet Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeynel Kaya (35) idaresindeki 63 VR 599 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Zeynel Kaya ile otomobilde bulunan Leman Kaya (35), İslim Kaya (28), Feyza Kaya (5) ve Nazife Kaya (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:05 Kaynak: İHA
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