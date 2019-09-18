Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Mehmet Güzelaydın idaresindeki 34 YP 6603 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu 15. Kilometrede şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Güzelaydın ile otomobilde bulunan Sude Naz Güzelaydın, Songül Aydın, Rabia Aydın ve Mehmet Aydın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN