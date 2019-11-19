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Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

7 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Besni istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Yaşar Ulaş yönetimindeki 44 BG 457 plakalı otomobil, Eskiköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Ulaş ile otomobilde bulunan Zeynep (6), Elif Sude ( 13), Merve (17) ve Minever Ulaş (45) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
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