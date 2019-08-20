Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

54 dakika önce

KAYSERİ'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza geç saatlerde Kayseri- Sivas karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan Sarımsaklı mevkiinde meydana geldi. Barış Bayer (44) yönetimindeki 38 YV 022 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Barış Bayer ile otomobilde bulunan yolcular Merve, Samet, Arda Bayer, Esra Özsoy, Gül Çay ve Huriye Bahçebaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kayseri, Sivas, Bayer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:35 Kaynak: DHA
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