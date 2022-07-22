Otomobil şarampole yuvarlandı: Aynı aileden 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil şarampole yuvarlandı: Aynı aileden 3'ü ağır 5 yaralı

22.07.2022 15:15
Otomobil şarampole yuvarlandı: Aynı aileden 3'ü ağır 5 yaralı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, aynı aileden 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, aynı aileden 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesi Sevişler Mahallesi yakınlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. E.K.'nin (45) kullandığı 34 CTD 630 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden oldukları öğrenilen otomobilin sürücüsü E.K. ile yanındaki Y.K. (19), M.K. (21), M.K.(16) ve G.K. (41) yaralandı. Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.K., M.K. ve Y.K.'nin durumlarının ağır olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (2) Seferihisar Doğanbey mevkisinde orman yangını çıktı (2) 107. Topçu Alayı'nda devir teslim töreni düzenlendi 107. Topçu Alayı'nda devir teslim töreni düzenlendi
Kaynak: DHA

İzmir, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil şarampole yuvarlandı: Aynı aileden 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'de obruk felaketinde akılalmaz ihmal
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
14:20 Londra'da olduğu öne sürülen Berat Albayrak dönercide ailesiyle görüntülendi
14:10 40'ına merdiven dayayan Dani Alves'in futbolu bırakmaya niyeti yok! Yeni kulübüne imza atacak
14:04 87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 15:15:43. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil şarampole yuvarlandı: Aynı aileden 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement