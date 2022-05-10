OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI - Son Dakika
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OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI

10.05.2022 17:28

MANİSA'da şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü Emir Kabak (34) ile yanındaki babası Rüstem Kabak (61) yaralandı.

MANİSA'da şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü Emir Kabak (34) ile yanındaki babası Rüstem Kabak (61) yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kula ilçesi, İzmir- Ankara kara yolu Esenyazı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Emir Kabak, kullandığı 45 YA 2333 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Kabak ve babası Rüstem Kabak yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı baba-oğul, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI - Son Dakika
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