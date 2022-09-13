OTOMOBİL, ŞARAMPOLE YUVARLANDI İRANLI SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ VE KIZI YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİL, ŞARAMPOLE YUVARLANDI İRANLI SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ VE KIZI YARALI

13.09.2022 11:35

GÜMÜŞHANE'de kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki İran uyruklu sürücü Abolfazl Slehı (39), hayatını kaybetti, eşi ve kızı, yaralandı.

GÜMÜŞHANE'de kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki İran uyruklu sürücü Abolfazl Slehı (39), hayatını kaybetti, eşi ve kızı, yaralandı.

Kaza saat 05.30 sıralarında merkeze bağlı Geçit köyünde, Gümüşhane- Trabzon kara yolunda meydana geldi. Trabzon'a giden İran uyruklu Abolfazl Slehı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü hayatını kaybederken, yanındaki ismi öğrenilmeyen eşi ile kızı yaralandı. Yoldan geçenlerin aracı fark etmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Azerbaycan-Ermenistan sınırlarındaki çatışmalara İran'dan ilk tepki: Sınır değişikliği kabul edilemez Azerbaycan-Ermenistan sınırlarındaki çatışmalara İran'dan ilk tepki: Sınır değişikliği kabul edilemez Irak'ta 'Erbain' etkinlikleri Irak'ta 'Erbain' etkinlikleri İsrailli Bakan: 'İran, Fordo tesisindeki uranyum zenginleştirme oranını 3 katına çıkardı' İsrailli Bakan: 'İran, Fordo tesisindeki uranyum zenginleştirme oranını 3 katına çıkardı'
Kaynak: DHA

Gümüşhane, Trabzon, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL, ŞARAMPOLE YUVARLANDI İRANLI SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ VE KIZI YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
11:41 Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:30:12. #1.13#
SON DAKİKA: OTOMOBİL, ŞARAMPOLE YUVARLANDI İRANLI SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ VE KIZI YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement