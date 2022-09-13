GÜMÜŞHANE'de kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki İran uyruklu sürücü Abolfazl Slehı (39), hayatını kaybetti, eşi ve kızı, yaralandı.
Kaza saat 05.30 sıralarında merkeze bağlı Geçit köyünde, Gümüşhane- Trabzon kara yolunda meydana geldi. Trabzon'a giden İran uyruklu Abolfazl Slehı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü hayatını kaybederken, yanındaki ismi öğrenilmeyen eşi ile kızı yaralandı. Yoldan geçenlerin aracı fark etmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › OTOMOBİL, ŞARAMPOLE YUVARLANDI İRANLI SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ VE KIZI YARALI - Son Dakika