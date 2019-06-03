Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü, eşi ve oğlu yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü, eşi ve oğlu yaralı

19 dakika önce

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü, eşi ve oğlu yaralı, System.String[]
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı.  Kazada sürücü Mehmet Ali Boğa ağır yaralanırken, eşi ve oğlu hafif yaralandı. 
Kaza, Bursa'nın Orhaneli ilçesi Eskidanişment Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram tatili için Orhaneli'den Bursa'ya giden Mehmet Ali Boğa idaresindeki 16 KIS 77 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Ali Boğa ağır yaralanırken, eşi Fatma Boğa ve oğlu Halil Boğa hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:26 Kaynak: DHA
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