Otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü, eşi ve oğlu yaralı
19 dakika önce
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:26 Kaynak: DHA
BURSA'nın Orhaneli
ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Ali Boğa
ağır yaralanırken, eşi ve oğlu hafif yaralandı.
Kaza, Bursa
'nın Orhaneli ilçesi Eskidanişment Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram tatili için Orhaneli'den Bursa'ya giden Mehmet Ali Boğa idaresindeki 16 KIS 77 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Ali Boğa ağır yaralanırken, eşi Fatma Boğa ve oğlu Halil Boğa hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Bursa
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