Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü öldü - Son Dakika

ISPARTA'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Nihat Kara (22), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun Kışla köyü yol ayrımında meydana geldi. Nihat Kara'nın kullandığı 32 KB 712 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan çıkartılan sürücü Nihat Kara'nın yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan incelemenin ardından Nihat Kara'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.