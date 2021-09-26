Otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü yaralı, eşi öldü - Son Dakika

Otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü yaralı, eşi öldü

KÜTAHYA'da, şarampole yuvarlanan otomobildeki Zekiye Kaya (69) hayatını kaybetti, sürücü eşi Hasan Kaya (71) yaralandı.

KÜTAHYA'da, şarampole yuvarlanan otomobildeki Zekiye Kaya (69) hayatını kaybetti, sürücü eşi Hasan Kaya (71) yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Hisarcık ilçesi Şeyhçakır köyü yakınlarındaki Demiroluklu Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Hasan Kaya'nın kullandığı 43 HK 203 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 15 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Hasan Kaya yaralandı, yanındaki eşi Zekiye Kaya hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin şarampolden çıkardığı Hasan Kaya, ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Zekiye Kaya'nın cesedi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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