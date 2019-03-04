Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampoye Devrildi: 1 Bebek Öldü, 4 Yaralı

Otomobil Şarampoye Devrildi: 1 Bebek Öldü, 4 Yaralı

27 dakika önce

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 yaşındaki Mehmet Akif Elbeyi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Otomobil Şarampoye Devrildi: 1 Bebek Öldü, 4 Yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 yaşındaki Mehmet Akif Elbeyi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aydın- Denizli yolu kırsal Kurtuluş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.  İzmir'in Menderes ilçesinde oturan ve Antalya'daki bir seminere giden Elbeyi ailesi programın ardından geri dönmek için yola çıktı. Denizli'den Aydın'ın Nazilli ilçesi yönüne giden Ferhat Elbeyi (37) yönetimindeki 07 DCR 38 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ferhat Elbeyi ile yanındaki Fatma Elbeyi (31), Ahmet Emin Elbeyi (6), Meryem Elbeyi (3) ve Mehmet Akif Elbeyi (1) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan minik Mehmet Akif doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri süren diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:37 Kaynak: DHA

Denizli, Kuyucak, Aydın, Güncel
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