Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü - Son Dakika
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Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü

17.06.2022 09:58
Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü

SAMSUN'da, takla atarak şarküterinin içine giren otomobildeki sürücü Hasan Tiryakioğlu (24) ve arkadaşı Yunus Emre Nacaroğlu (19) hayatını kaybetti.

SAMSUN'da, takla atarak şarküterinin içine giren otomobildeki sürücü Hasan Tiryakioğlu (24) ve arkadaşı Yunus Emre Nacaroğlu (19) hayatını kaybetti.

Kaza, gece Atakum ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Tiryakioğlu'nun kullandığı 34 GM 6611 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak trafoya çarpıp, takla attıktan sonra şarküteriye daldı. Kaza ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Tiryakioğlu ile arkadaşı Yunus Emre Nacaroğlu, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık görevlilerince hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Hasan Tiryakioğlu ve Yunus Emre Nacaroğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü
Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü
Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü
Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü
Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü
Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü
Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü
Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü
Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü
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Kaynak: DHA

Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil şarküteriye daldı; sürücü ve arkadaşı öldü - Son Dakika
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