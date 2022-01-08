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Otomobil satışında telefon dolandırıcısının tuzağına düştüler - Son Dakika

Otomobil satışında telefon dolandırıcısının tuzağına düştüler

08.01.2022 11:18
Otomobil satışında telefon dolandırıcısının tuzağına düştüler

KOCAELİ'de, internet üzerinden ilan veren kişiyi arayan dolandırıcı, aracı alacağını söyleyerek anlaştı.

KOCAELİ'de, internet üzerinden ilan veren kişiyi arayan dolandırıcı, aracı alacağını söyleyerek anlaştı. Dolandırıcı, kentteki bir oto galericiyi de arayıp, kendisinin olduğunu öne sürdüğü aynı aracın satışı konusunda anlaşmaya vardı. Tarafları, kendisinin asker olduğunu ve doğuda görev yaptığını, bu nedenle bir arkadaşını göndereceğini söyleyerek noterde buluşturan dolandırıcı, araç sahibine sahte dekont gönderdi. Şüphelinin verdiği hesaba 260 bin lira yatıran galerici, araç sahibi paranın kendisine ulaşmadığını söyleyince dolandırıldığını anlayıp, şikayetçi oldu.

Kocaeli'de, internet üzerinden aracını satışa koyan kişiyle irtibata geçen telefon dolandırıcısı, kendisini Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan asker olarak tanıttı. Bu kişi, araç sahibiyle anlaştı. Asker olduğunu söyleyen kişi, bu kez kentteki bir oto galericiyi aradı. Galericiye acil nakit paraya ihtiyacı olduğunu söyleyip, internette ilan verdiği aracını değerinden daha düşük bir fiyata satabileceğini belirtti. Dolandırıcı, her iki kişiye de görevi nedeniyle şehir dışında olduğu için işlemler için bir arkadaşını göndereceğini söyledi.

Araç sahibi ve oto galericiyi yalanlarıyla kendisine inandıran dolandırıcı, iki tarafı noterde buluşturdu. Dolandırıcı, düzenlediği sahte dekontu araç sahibine gönderip, aracı, arkadaşı diye tanıttığı oto galericiye devretmesini, oto galericiden de parayı verdiği hesaba yatırmasını istedi. Banka hesabını kontrol eden araç sahibi, paranın kendisine ulaşmadığını görüp, bankayla iletişime geçti. Banka yetkilisinin dekontun sahte olduğunu ve hesabına böyle bir para yatırılmadığını söylemesi üzerine araç sahibi dolandırıldıklarını anladı. Noter hesaba bloke koydurmak istediğinde ise paranın çekildiği anlaşıldı. İmzaya kalan araç satışı ise yapılmadı.Kocaeli Galericiler Sitesi Başkanı Fahrettin Batı, araç alıp satarken hem vatandaşlardan hem de galericilerden dikkatli olmalarını isteyerek, "Biz şu anda günlük en az 3- 4 defa oto ticaret merkezimizde anonslar yapıyoruz. Bizim merkezi sistem mesajlaşma sistemimiz var orada da mutlaka uyarıcı mesajlar atıyoruz. Bununla birlikte de buradaki 91 dükkanın en az yarısını ben ve yönetici arkadaşlarımız tek tek gezerek bu olayı anlatıp insanları uyardık. Bu çok önemli bir konu. Vatandaşlarımız bu konuya dikkat etsin, aksi halde canları yanar" dedi.'PAZARLIKLARIN TAMAMINI YÜZ YÜZE YAPSINLAR'Hem alıcıların hem de satıcıların pazarlığı yüz yüze yapmasının daha faydalı olabileceğini söyleyen Batı, "Kocaeli'de bizim burada iki tane arkadaşımız mağdur. Bir tanesinin parası gitti, bir tanesinin de arabası gitti. Körfez ilçesinde, Kandıra'da bazı köylerden ve diğer esnaf arkadaşlarımızdan bu şekilde dolandırılan şu anda en az 10 kişi var. Vatandaşlara tavsiyemiz, eğer alıyorsa da satıyorsa da bu pazarlıkların tamamını karşılıklı yüz yüze yapsınlar. Telefonun ucundaki kişilere asla itibar etmesinler" diye konuştu. 'HEM ARAÇ SAHİBİ HEM GALERİCİ MAĞDUR' Dolandırıcıların kullandıkları bu yöntemle araç sahibi ve oto galericileri karşı karşıya getirdiklerini ve bu nedenle büyük sorunlar yaşandığını ifade eden Batı, "Mağdur olan insanların birçoğu savcılığa şikayette bulundu. Bunlardan iki tanesi de benim esnaf arkadaşım. Bu arkadaşlarımdan birisi aracın sahibi diğeri ise aracı satın alacak kişi. Bunlar birbirlerini ciddi derecede suçladılar, hukuk önünde de suçlamalar oldu. İki gün üçer saatlik toplantılar halinde kendilerini zor ikna ettik. Şu anda kendilerini bu tarz bir şebekenin içinde olmadıklarına inandılar. Ortak hareket ederek dolandırılma konusuyla ilgili ortak avukat üzerinden dava açtılar" diye konuştu.'15 YILLIK GALERİCİYİM BAŞIMA BU GELDİ'

Dolandırılan oto galeri sahibi Hamza Dizman, "E.G. isimli bir kişinin hesap numarasıydı. 260 bin lirayı hesaba gönderdim. Bu arada satış olmuştu, sadece imzalar kalmıştı. Daha sonra dolandırıldığımızı anladım. Meğerse ne aracı satan kişi ne de ben bizi birbirimizle görüştüren telefondaki kişiyi tanımıyormuşuz. Anında parayı hesaptan çektiler, parayı kurtaramadık. Daha sonra polise haber verdik ve ifade vererek şikayetçi oldum. Ben 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi, vatandaşlar çok dikkat etsinler ve ruhsat sahibi dışında kimsenin hesabına para atmasınlar" diye konuştu.


Otomobil satışında telefon dolandırıcısının tuzağına düştüler
Otomobil satışında telefon dolandırıcısının tuzağına düştüler
Otomobil satışında telefon dolandırıcısının tuzağına düştüler
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Doğu Anadolu Bölgesi, Dolandırıcı, Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Otomobil satışında telefon dolandırıcısının tuzağına düştüler - Son Dakika
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