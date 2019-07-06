Son Dakika Haberleri: Otomobil satışında yerli üretimin payı arttı
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Otomobil satışında yerli üretimin payı arttı

1 saat önce

Otomobil satışlarında yılın ilk 6 ayında, 2018'in aynı dönemine göre yerli üretimin payı, yüzde 33,5'ten yüzde 43,6'ya yükselirken, ithal payı yüzde 66,4'ten yüzde 56,3'e indi.

Otomobil satışında yerli üretimin payı arttı, System.String[]
Otomobil satışlarında yılın ilk 6 ayında, 2018'in aynı dönemine göre yerli üretimin payı, yüzde 33,5'ten yüzde 43,6'ya yükselirken, ithal payı yüzde 66,4'ten yüzde 56,3'e indi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:47 
Ekonomi
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