Otomobil satışları, ilk sekiz ayda yüzde 43,94 azaldı

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk sekiz ayında geçen yıla göre yüzde 43,94 oranında azalarak 193 bin 320 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine ait otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 azalarak 239 bin 317 adet olarak gerçekleşti. İlk sekiz ayda 440 bin 428 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2019 yılı ilk sekiz ayında geçen yıla göre yüzde 43,94 oranında azalarak 193 bin 320 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 344 bin 870 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 51,86 azalarak 45 bin 997 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 95 bin 558 adet satış gerçekleşmişti.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AĞUSTOS AYINDA AZALDI 2019 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 26 bin 246 adet oldu. 34 bin 346 adet olan 2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 23,58 oranında azaldı. 2019 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,14 azaldı ve 21 bin 544 adet oldu. Geçen sene 26 bin 976 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ağustos ayına göre yüzde 36,2 azaldı ve 4 bin 702 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 7 bin 370 adet satış yaşanmıştı. 2019 yılı Ağustos ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 45,2, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 47,5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 37,4 azalış izlendi. 2019 yılı Ağustos ayı sonunda 109 adet elektrikli ve 6 bin 107 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 37,32 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 72 bin 149 adet ile sahip oldu.

Ağustos ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,12'ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,59'a ulaştı. Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,26'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 62,4 pay alan C (120 bin 630 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 51,3 pay, 99 bin 78 adet) oldu. Ağustos ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71,50 pay ile Van (32 bin 890 adet), ardından yüzde 12,56 pay ile kamyonet (5 bin 776 adet) ve yüzde 8,12 pay ile minibüs (3 bin 734 adet) ve yüzde 7,82 pay ile Pick- Up (3 bin 597 adet) yer aldı.

(İHA)