Otomobil satışları, ocak-ekim döneminde yüzde 73,1 artışla 465 bin 31, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artışla 123 bin 323 adede ulaştı

Otomobil satışları, ocak-ekim döneminde yüzde 73,1 artışla 465 bin 31, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artışla 123 bin 323 adede ulaştı.

Otomobil satışları, ocak-ekim döneminde yüzde 73,1 artışla 465 bin 31, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artışla 123 bin 323 adede ulaştı

Otomobil, Ocak, Ekim, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Otomobil satışları, ocak-ekim döneminde yüzde 73,1 artışla 465 bin 31, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artışla 123 bin 323 adede ulaştı - Son Dakika

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