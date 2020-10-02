Otomotivde "en iyi eylül ayı satışı"

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 115,8 büyüyerek, 90 bin 619 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu tüm zamanların en yüksek eylül ayı rakamı olarak belirlendi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ve Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce'nin katılımıyla ODD tarafından hazırlanan "Otomotiv Pazarı -2020 3. Çeyrek" sonuçları, zoom üzerinden gerçekleştirilen videokonferans yöntemiyle açıklandı.

Buna göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışlarına bakıldığında 9 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70 artışla 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 yükselişle 104 bin 931 adede ulaştı.

Bu yılın eylül ayı ile geçen yılın aynı ayı değerlendirildiğinde ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 115,8'lik büyümeyle 90 bin 619 adet oldu. Bu şimdiye kadarki en yüksek eylül ayı satışı olarak belirlendi.

Yalnızca otomobil satışları ise bu dönemde yüzde 101,9 artarak 71 bin 296 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 189,1 yükselişle 19 bin 323 seviyesinde kayıtlara geçti.

Pazar, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 52 büyüdü

Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 52 artış gösterdi.

Otomobil pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 62,5 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 22,8 büyüdü.

Vergi ve gövde tipine göre satış dağılımı

Otomobil pazarı segmentlere göre eylül sonunda pazarın yüzde 87,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 245 bin 503 adetle yüzde 63,2, B segmenti otomobiller 91 bin 536 adetle yüzde 23,5 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,9 payla yine Sedan

otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 28,9 payla SUV ve yüzde 24,1 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Yakıt türüne göre satışlar

2020 yılı eylül ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 202 bin 839 adetle yüzde 52,2 ve dizel otomobil satışları 158 bin 59 adetle yüzde 40,7 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 15 bin 781 adetle yüzde 4,1 oldu.

Ayrıca 261 adet elektrikli ve 11 bin 750 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre ise 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 72,1 artarak yüzde 94,9 pay,

1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,9 yükselişle yüzde 1,8 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 1,7'lik artışla yüzde 0,2 pay aldı.

Eylül sonunda otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre de 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 160 bin 399 adetle yüzde 41,3, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller de 118 bin 249 adetle yüzde 30,4'lük paya ulaştı.

Hafif ticari araç satışları

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 76,8 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11 payla ikinci sırada yer aldı.

Bunları, yüzde 6,8 ile pickup ve yüzde 5,3 ile de minibüs takip etti.

2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarını ise 700 -750 bin adet aralığında olması tahmin

ediliyor.

"Çok iyi bir eylül ayı geçirdik"

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Çok iyi bir eylül ayı geçirdik. Otomotiv tarihindeki en yüksek eylül ayı satışını geride bıraktık. Pazar gerçekten de beklentinin üzerinden bir rakamla gerçekleşmeye devam ediyor. Son çeyreğe girdik. Klasik olarak son çeyrekte de aslında yüzdesel olarak yılın en yüksek satışları olan çeyreğe giriyoruz. Bu sene de herhalde benzer bir şey olacak eğer ki umulmadık bir ekonomik ve ya makro ekonomik bir gelişme olmazsa."