Son Dakika Haberleri: Otomobil satma bahanesiyle gasp ettiler
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Otomobil satma bahanesiyle gasp ettiler

10 dakika önce

BAŞAKŞEHİR'de Cezayir uyruklu Badis K., internetten beğendiği otomobili almak için buluştuğu satıcı gibi davranan kişilerin gaspına uğradı.

BAŞAKŞEHİR'de Cezayir uyruklu Badis K., internetten beğendiği otomobili almak için buluştuğu satıcı gibi davranan kişilerin gaspına uğradı. Başına silah dayanar Badis K'nin bir miktar parası ve cep telefonu çalındı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şahintepe Mahallesi'nde Cezayir uyruklu Badis K., internette bir siteden araç beğenerek şüphelilerle anlaştı. Edinilen bilgilere göre, araba satma bahanesiyle gelen 1'i Suriye uyruklu 3 kişi, 10 Ekim'de Badis K.?nın başına silah dayayarak 3 bin 500 Euro, bin dolar ve cep telefonunu gasp ettiler. Badis K.?nın şikayeti üzerine Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin geldiği otomobilin plakasından hareketle, aracı Ercan S.?nin kiraladığını tespit etti. 26 Ekim'de Ercan S. Bakırköy'de, Murat Ö. ve Suriye uyruklu Bozan M. Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Murat Ö.?nün yapılan üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen kurusıkı tabanca ve 11 mermi ile gasp edilen cep telefonu ele geçirildi. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 3 şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Otomobil satma bahanesiyle gasp ettiler

Başakşehir, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:32 Kaynak: DHA
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