Son Dakika Haberleri: Otomobil sazlık alana uçtu: 1 yaralı
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Otomobil sazlık alana uçtu: 1 yaralı

1 saat önce

Otomobil sazlık alana uçtu: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil 5 metre yüksekten sazlık alana uçtu.

Otomobil sazlık alana uçtu: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil 5 metre yüksekten sazlık alana uçtu. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri eski yağ fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Keşan istikametine seyreden Yaşar Kaya yönetimindeki 34 FU 9961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.

5 metre yüksekten sazlık alana uçan otomobil sürücüsü yaralandı. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ, İtfaiye, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
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