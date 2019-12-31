Otomobil, sel suları arasında ilerlerken hendeğe düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil, sel suları arasında ilerlerken hendeğe düştü - Son Dakika

Otomobil, sel suları arasında ilerlerken hendeğe düştü

7 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde ilerleyen otomobil, hendeğe düştü.

Otomobil, sel suları arasında ilerlerken hendeğe düştü, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde ilerleyen otomobil, hendeğe düştü. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, otomobil, iş makinesiyle kurtarıldı.

?Kaza, dün öğleden sonra Tarsus ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde ilerlerken, hendeği fark etmedi. Otomobil, hendeğe düşüp yan yatarken, sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, yardım istedi. Otomobil, iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
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