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Otomobil, servis minibüsüne çarparak takla attı! Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Otomobil, servis minibüsüne çarparak takla attı! Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı

08.02.2022 09:34

İstanbul Kartal'da servis minibüsüne çarpan otomobil çok kez takla atarak yola savruldu. Otomobilin takla attığı anlar da anbean kameralara yansıdı.

Kartal'da dün saat 16.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde kavşaktan çıkan servis minibüsünün çarptığı otomobil refüje vurarak, devrildi.

MOTOKURYELER YARDIMA KOŞTU

Kazayı motokuryeler ve çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da servis minibüsüne çarpan aracın takla attığı anlar kameralarda
İstanbul'da servis minibüsüne çarpan aracın takla attığı anlar kameralarda
İstanbul'da servis minibüsüne çarpan aracın takla attığı anlar kameralarda
İstanbul'da servis minibüsüne çarpan aracın takla attığı anlar kameralarda
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Otomobil, Cevizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil, servis minibüsüne çarparak takla attı! Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil, servis minibüsüne çarparak takla attı! Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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