Otomobil servis otobüsünün altına girdi: 1 ölü - Son Dakika

Orhangazi-Göl yolunda meydana gelen trafik kazasında servis otobüsü ile çarpışan otomobilde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Kaza saat 16.30 sıralarında Orhangazi-Göl yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi'den göl istikametine doğru gitmekte olan Abdulgafur Şahin (67) idaresindeki 34 UN 311 otomobil karşı şeritten gelmekte olan Ergün Şentürk (56) idaresindeki 16 S 7526 plakalı fabrika işçisi taşıyan otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında otomobilde bulunan ve Abdulgafur Şahin'in eşi olan İsmigüzel Şahin (54) isimli yaşlı bir kadın hayatını kaybederken otomobil sürücüsü Abdulgafur Şahin olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin'in hayati tehlikesi bulunduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden İsmigüzel Şahin ise Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına konarak Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan Abdulgafur Şahin ile eşi İsmigüzel Şahin'in İstanbul'da oturdukları ve Orhangazi'ye bağlı Gürle Mahallesindeki evlerine kalmak için geldikleri belirlendi. - BURSA