Otomobil servisinde yılan paniği - Son Dakika

Otomobil servisinde yılan paniği

Aydın'ın Söke ilçesi Sanayi Sitesi'nde bir otomobilin motor bölümüne giren 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Aydın'ın Söke ilçesi Sanayi Sitesi'nde bir otomobilin motor bölümüne giren 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Söke Sanayi Sitesi Tonay Sokak üzerinde bulunan bir otomobil servisine tamir için bir otomobil getirildi. Otomobilin bakımını yapmak için kaputunu açan servis çalışanları 1 metrelik yılanla karşılaştı. Çalışanlar ellerine aldıkları sopayla yılanı aracın motor kısmından çıkartmaya çalıştı. Yılan çıkartılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede özel aparatla yılanı yakalayarak bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri yakaladıkları yılanı gerçek yaşam alanı olan doğaya saldı. (Levent Tuncer/İHA)

Son Dakika

7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?

Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!

Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...

Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

Ryan Donk'tan Beşiktaşlı genç futbolcuya tepki çeken hareket