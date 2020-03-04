Otomobil seyir halinde alev aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil seyir halinde alev aldı - Son Dakika

Otomobil seyir halinde alev aldı

10 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde yanan otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Otomobil seyir halinde alev aldı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde yanan otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.


Yangın, Bülent Ecevit Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen Zafer U. yönetiminde ki 09 TK 080 plakalı otomobil bir anda alev almaya başladı. Sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri otomoboldeki yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının elektrik aksamından çıktığı öğrenildi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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