Otomobil seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika

Otomobil seyir halindeyken alev aldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yandı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yandı. Otomobilde bulunan 5 kişilik aile kendini dışarı atarak kurtuldu.


Olay bugün saat 15.30 sıralarında Buharkent ilçesine bağlı Savcıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazilli'den Denizli istikametine hareket halinde bulunan İ.G. (37) Buharkent ilçesi Savcıllı Mahallesi kavşağına yaklaştığında 03 YC 721 plakalı otomobilinin ön tarafından alevler yükseldiğini görünce otomobilini sağa çekerek araç içerisinde bulunan eşi ve üç çocuğunu hemen indirdi. Kendi imkanları ile otomobilinin yanan ön kısmını söndürmeye çalışan sürücünün yardımına önce diğer araçların sürücüleri koştu. İtfaiye ekiplerinin de gelmesi ile yanan otomobil daha fazla hasar almadan söndürülerek tehlike giderildi. Yangın sırasında Denizli istikametine giden yol tek taraflı trafiğe kapatılırken olay sırasında kimsenin zarar görmemesi teselli oldu. Fren hidrolik sisteminden kaynaklandığı belirlenen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - AYDIN

Buharkent, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika
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