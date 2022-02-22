Otomobil seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika
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Otomobil seyir halindeyken alev aldı

22.02.2022 20:33
Otomobil seyir halindeyken alev aldı

Hatay'da seyir halindeki bir otomobil motor kısmından bir anda alev aldı.

Hatay'da seyir halindeki bir otomobil motor kısmından bir anda alev aldı. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye aracı söndürerek tamamen yanmaktan kurtardı.

Olay, Dörtyol ilçesine bağlı Evren Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 AIR 059 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev attı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Otomobil seyir halindeyken alev aldı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika
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