Otomobil Seyir Halindeyken Alev Aldı, Karı-koca Son Anda Kurtuldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Arslanbay ile eşi ise son anda kurtuldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Arslanbay ile eşi ise son anda kurtuldu.



Yangın, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta meydana geldi. İsmail Aslanbay(63) yönetimindeki 67 LZ 937 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aslanbay, otomobili durdurarak eşi Havva Aslanbay ile birlikte kendilerini son anda dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.



İsmail Aslanbay hareket halindeki otomobilin birden alev aldığını ve eşi ile kendisini son anda araçtan dışarıya attıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Zonguldak

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