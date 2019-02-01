Son Dakika Haberleri: Otomobil Seyir Halindeyken Alev Alev Yandı

Otomobil Seyir Halindeyken Alev Alev Yandı

12 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi.

Otomobil Seyir Halindeyken Alev Alev Yandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün gece Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Çorlu ilçesine giden Özkan Eren yönetimindeki 59 TC 519 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü Eren otomobili yol kenarına çekerek araçtan çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede tüm aracı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:02 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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