Otomobil sivil polis aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil sivil polis aracına çarptı: 1 yaralı

19.01.2021 21:43

Kayseri'de bir otomobilin göreve giden sivil polis aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kayseri'de bir otomobilin göreve giden sivil polis aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen sivil polis aracına, Gökalp Caddesi'nden Mensucat Caddesi'ne gitmek isteyen R.K. yönetimindeki 38 FY 579 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü R.K. hastaneye kaldırıldı.

Sivil ekip aracında bulunan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sivil polis aracına çarptı: 1 yaralı
Otomobil sivil polis aracına çarptı: 1 yaralı
Otomobil sivil polis aracına çarptı: 1 yaralı
Otomobil sivil polis aracına çarptı: 1 yaralı

Otomobil, Hürriyet, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil sivil polis aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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