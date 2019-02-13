Otomobil Sporlarında Gözetmen Eğitimleri Başlıyor

TOSFED gözetmeni olarak, bir yılda dokuz ayrı branşta organize edilen ulusal ve mahalli statüdeki bir çok yarışın yanı sıra Avrupa Ralli Kupası (ERT) ve Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) gibi Uluslararası organizasyonlarda resmi bir görev almak isteyenler, ücretsiz olarak düzenlenen gözetmen eğitim seminerlerine katılarak bu şansı yakalayabiliyorlar.

17 Şubat Pazar günü Ankara'da Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yer alan Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda başlayacak olan seminerler, 23 Şubat Cumartesi Kocaeli'de Uluslararası Gençlik Merkezi'nde, 24 Şubat Pazar Karabük'te Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, 09 Mart Cumartesi İzmir'de Atatürk Stadyumu Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde, 10 Mart Pazar Antalya'da (Seminer salonu daha sonra açıklanacak) 16 Mart Cumartesi İstanbul'da Burhan Felek Milli Takımlar Kamp Merkezi Konferans Salonu'nda, 17 Mart Pazar Bursa'da Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Konferans Salonu'nda, 23 Mart Cumartesi Çanakkale'de ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda ve 24 Mart Pazar günü de Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Salon Anadolu'da gerçekleştirilecek.

Tüm seminerler saat 11:00'de eski gözetmenlerin terfi seminerleri, saat 14:00'de ise yeni gözetmenlerin seminerleri şeklinde düzenlenecek. Adayların, yanlarında nüfus kağıdı veya ehliyetleri ile 2 adet vesikalık fotoğraf ve sınavda kullanmak üzere kalem getirmeleri yeterlidir. Seminerin ardından yapılan test sınavında başarılı olan adaylar, TOSFED'in lisanslı olacak ve bulundukları şehrin İl Gözetmen Kuruluna bağlı olarak yarışlarda, atama usulüyle görev yapabilecekler.