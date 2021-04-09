Otomobil sporlarında "Rally Bodrum" turnuvası yarın başlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" turnuvası öncesi sporcular bir araya geldi.

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle yarın başlayacak ralli öncesi pilotlar araçların sergilendiği Oasis AVM'deki meydanda buluştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, yarışta Murat Ersönmez'in pilotluğunu yapacağı araçta yardımcı pilot olarak bulunacağını söyledi.

Heyecanlı bir yarışma beklediklerini belirten Aras, "Yarışmaya katılmaya karar verdim, güzel bir yarışma olacak. Yarışmada Çamlık-Kızılağaç ve Çiftlik-Etrim etapları yer alıyor. Buralar dünya harikası yerler. Sezon başında böyle kaliteli bir organizasyonun Bodrum'da yapılması bize de gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Pilot koçu Murat Bostancı, Bodrum'da yapılacak yarışma için heyecanlı olduğunu bildirdi.

Organizasyonun Bodrum'da yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bostancı, "Testlerimizi İzmit'te yaptık, gayet başarılı geçti. Güzel bir yarış olacağını ümit ediyorum. Bodrum'da 27 yıl sonra ilk kez bir ralli düzenleniyor." diye konuştu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" turnuvasına 84 otomobil ve 168 sporcu mücadele edecek.