Otomobil Sporlarında Renkli Hafta Sonu - Son Dakika

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6.ve son yarışı, 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Buharkent Belediyesi destekleri ile Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenleniyor. 20 Kasım Cumartesi günü 12.00 -14.00 saatleri arasında Buharkent Meydanı'nda idari ve teknik kontrol ardından saat 15.15'te seremonik start gerçekleştirilecek. 21 Kasım Pazar günü 08.30-12.00 saatleri arası antrenman çıkışlarından sonra, 12.25'te ilk otomobile verilecek start ile başlayacak yarışta, sporcular 7,5 kilometre uzunluğundaki parkuru 2 kez kat edecekler. Organizasyon aynı günü saat 18.00'de Buharkent Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası 5. ayağı 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 20-21 Kasım tarihlerinde 29 araç ve 58 sporcunun katılımıyla Sakarya'da düzenlenecek. Ekipler, 20 Kasım Cumartesi günü saat 09.30 'dan itibaren Poyrazlar'daki mukavemet etabında, 21 Kasım Pazar günü ise saat 11.00'den itibaren Karaköy Spor Ada Tesisleri'ndeki seyirci etabında mücadele edecekler.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası 9. Ayak yarışları 20-21 Kasım tarihlerinde İstanbul Tuzla Karting Park pistinde yapılacak. 4 kategoride 33 sporcunun mücadele edeceği yarışlar, 21 Kasım Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Sıralama turları saat 13.00'de, günün ilk yarışı ise 14.10'da. 21 Kasım Pazar günü ise 10.30'da başlayacak yarışlar 16.30'daki ödültöreniyle sona erecek.

2021 Türkiye Drift Şampiyonası 3. ve son yarışı Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından 20-21 Kasım tarihlerinde İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Arkadan itiş güçlü otomobillerin mücadele edeceği yarış, 21 Kasım Pazar günü saat 13.00'de pilot tanıtım seremonisi ile başlayacak. İkili eşleşmelerle devam edecek organizasyon final eşleşmeleri ile son bulacak.