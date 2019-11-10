Son Dakika Haberleri: Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı
Son Dakika Spor Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı

Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı

7 saat önce

Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları İzmir'de koşuldu.

Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı, System.String[]

Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları İzmir'de koşuldu.

Ülkü Park Yarış Pisti'nde 23 pilotun mücadele ettiği organizasyonda, "maxi", "super" ve "super production" kategorilerinde ikişer yarış gerçekleştirildi.

Maxi kategorisinde İbrahim Okyay, super kategorisinde Yağız Gedik ve super production kategorisinde de Hasan Tansu, her iki yarışta da birinci olmayı başardılar.

Türkiye, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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