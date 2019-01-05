Son Dakika Haberleri: Otomobil Sporlarında Ulusal Yarış Takvimi Belli Oldu

Otomobil Sporlarında Ulusal Yarış Takvimi Belli Oldu

1 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2019 yılı ulusal yarış takvimini belirledi.

Otomobil Sporlarında Ulusal Yarış Takvimi Belli Oldu, System.String[]
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2019 yılı ulusal yarış takvimini belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre ralli, pist, off-road, trial, tırmanma, karting, drift, klasik otomobil ve rallikros olmak üzere 9 branşta 45 ulusal yarışın organize edileceği sezon 2 Mart'ta başlayacak ve 1 Aralık'ta sona erecek.

Sezon, 2-3 Mart tarihlerinde Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek Türkiye Karting Şampiyonası ile start alırken, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Karabük'teki Türkiye Off-road Şampiyonası 6. ayak yarışıyla tamamlanacak.

Yarış takviminde yedişer ralli ve karting, altışar off-road ve tırmanma, beşer pist ve trial, dörder drift ve klasik otomobille birlikte bir de rallikros şampiyonası düzenlenecek.

Dünya ve Avrupa

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi ve FIA Avrupa Ralli Kupası da eylül ve haziran aylarında gerçekleştirilecek.

WRC Türkiye Rallisi 13-15 Eylül tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde organize edilecek.

FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil Eskişehir Rallisi de Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 14-16 Haziran tarihlerinde Eskişehir, Kütahya, Bilecik bölgesinde düzenlenecek.

Ayrıca TOSFED tarafından Fiat ve Petlas sponsorluğunda düzenlenen 25 yaş altı genç sürücüleri keşfetmeye yönelik "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesi de yeni sezonda sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:22 Kaynak: AA

Türkiye, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Spor
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