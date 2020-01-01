Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden F. Y. D. idaresindeki 34 TD 4420 plakalı otomobil, Körfez Şirinyalı mevkisinde Şenol Koç idaresindeki 34 BAS 197 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan F.Y.D'in kullandığı otomobil, park halindeki bir tankere çarptıktan sonra yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, devrilen otomobildeki sürücü F.Y.D'nin eşi ile Damla Demirtaş ve Uğur Demirtaş (29) yaralandı.

Ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur Demirtaş, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, kaza yapan 34 TD 4420 plakalı otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini ileri sürdü.

Gözaltına alınan sürücü F.YD'nin, yapılan kontrollerinde 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:32 Kaynak: AA
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