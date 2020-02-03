Otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolu üzerindeki Keskin Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Seyit Arslan (22) yönetimindeki 06 RLS 06 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Nidanur (15) ve Aynur Sümer Arslan (52) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, soruşturma başlatıldı.