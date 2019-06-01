Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
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Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, su kanalına devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:40 Kaynak: İHA
Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, su kanalına devrildi. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, Süleymanpaşa
- Malkara yolu üzeri Yenice
- Kınıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul
'dan Çanakkale
istikametine seyreden Recep Yavaş yönetimindeki 34 DH 9979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada aynı aileden sürücü Recep Yavaş, Sevinç Yavaş, Zeynep Yavaş ve Emircan Yavaş yaralandı. Süleymanpaşa ve Malkara'dan gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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