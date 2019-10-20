- Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle kanala düşen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde Cetvel Mevkisinde meydana geldi. Su kanalı içinde bir otomobilin ters dönmüş halde olduğunu gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerininde yardımıyla otomobil içinde yapılan incelemede bir kişinin cesedine ulaşıldı. Bir süre sonrada cesedin Tolga Şimşek adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Savcılığın incelemesinin ardından ceset Adana Adili Tıp kurumuna gönderildi.

Yakınları ise Şimşek'in sabah erken saatlerde odun toplamak için evden ayrıldığını belirtiler.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.