Son Dakika Haberleri: Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü

Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü

1 saat önce

- Otomobil su kanalına düştü: 1 ölüMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle kanala düşen sürücü hayatını kaybetti.

- Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle kanala düşen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde Cetvel Mevkisinde meydana geldi. Su kanalı içinde bir otomobilin ters dönmüş halde olduğunu gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerininde yardımıyla otomobil içinde yapılan incelemede bir kişinin cesedine ulaşıldı. Bir süre sonrada cesedin Tolga Şimşek adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Savcılığın incelemesinin ardından ceset Adana Adili Tıp kurumuna gönderildi.

Yakınları ise Şimşek'in sabah erken saatlerde odun toplamak için evden ayrıldığını belirtiler.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'li vekil Tanal: 51. Muhtarlar Toplantısı gerçekleşirse, erken seçimin habercisi olur
Ruhani liderler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için dua etti TBMM, "Hamidiye Su almayı bıraktılar" iddiasını yalanladı Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 16:06:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]