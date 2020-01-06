Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin su kanalına düşmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin su kanalına düşmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Bozüyük çevre yolu ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında Ali H. Ö. idaresindeki 34 BK 7025 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kaza sonucunda otomobilde yolcu olarak bulunan Halil U.Ö.(24) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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