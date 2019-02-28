Son Dakika Haberleri: Otomobil Su Kanalına Düştü

Otomobil Su Kanalına Düştü

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü.

Otomobil Su Kanalına Düştü, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü.

Edinilen bilgilere göre kaza Kırankışla Köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Vahit G. yönetimindeki 06 AV 4885 plakalı otomobil kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:23 Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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