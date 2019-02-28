Otomobil Su Kanalına Düştü
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü.
Edinilen bilgilere göre kaza Kırankışla Köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Vahit G. yönetimindeki 06 AV 4885 plakalı otomobil kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına düştü.
Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:23 Kaynak: İHA
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