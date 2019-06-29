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Otomobil su kanalına düştü

33 dakika önce

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil su kanalına düştü.

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İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil su kanalına düştü. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü Serdar Sezgin, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Sanayi Mahallesi Yankı Sokak üzerinde meydana geldi. Serdar Sezgin'in kullandığı, 34 PB 648 plakalı otomobil, yolun daraldığı noktada, karşı yönden gelen Bünyamin Yılmaz'ın kullandığı 19 FK 802 plakalı tankerin iddiaya göre, şeridi kapatması nedeniyle su kanalına düştü. Otomobil sürücüsü Serdar Sezgin kazada yara almazken, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sezgin, otomobilinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili düştüğü su kanalından çıkardı.


- İzmitkocaeli
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:54 Kaynak: DHA
Bünyamin Yılmaz, İzmit, Güncel
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