Otomobil su kanalına uçtu 3 yaralı

ISPARTA'da, otomobil drenaj kanalına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinden yan yolu kullanarak şehir merkezine giden ve sürücüsü tespit edilemeyen 32 HA 827 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine sonra demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, 5 metrelik kanala uçtu. Kazada, araçtaki Cafer Uçar eşi Yeliz Uçar ve oğlu Muhammed Erkan Uçar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri taraftan araçtan çıkarılan yaralılardan Cafer Uçar'ın tedavisi olay yerinde yapılırken, Yeliz Uçar ve Muhammed Erkan Uçar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Cafer Uçar, tedavisinin ardından hurdaya dönen araçta ve kanalda el feneri yardımıyla cep telefonu ve cüzdanını aradı. Kısa süre sonra sudan çıkan Cafer Uçar, olay yerinde inceleme yapan polislerin yanına gelerek, Altın da para da önemli değil. Beni eşim ve çocuğumun yanına götürün diyerek yardım istedi. Uçar, polis ekiplerince hastaneye götürülürken, kanaldaki otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.