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Otomobil su kanalına uçtu: 3 yaralı

6 saat önce

ISPARTA'da, otomobilin drenaj kanalına uçtuğu kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Otomobil su kanalına uçtu: 3 yaralı, System.String[]

ISPARTA'da, otomobilin drenaj kanalına uçtuğu kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinden yan yolu kullanarak şehir merkezine seyreden ve sürücüsü tespit edilemeyen 32 HA 827 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine sonra bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, 5 metre derinlikteki  drenaj kanalına uçtu.

Kazada, araçtaki Cafer Uçar eşi Yeliz Uçar ve oğlu Muhammed Erkan Uçar yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan Cafer Uçar'ın tedavisi olay yerinde yapılırken, Yeliz Uçar ve Muhammed Erkan Uçar ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Cafer Uçar, tedavisinin ardından, hurdaya dönen araçta ve kanalda el feneri yardımıyla cep telefonu ve cüzdanını aradı. Kısa süre sonra kanaldan çıkan Cafer Uçar, olay yerinde inceleme yapan polislerin yanına gelerek, "Altın da para da önemli değil, beni eşim ve çocuğumun yanına götürün" diyerek yardım istedi.

Cafer Uçar polis ekiplerince hastaneye götürülürken, kanaldaki araç vinç yardımıyla çıkarılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:32 Kaynak: DHA
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