Son Dakika Haberleri: Otomobil Su Kanalına Uçtu, Sürücünün Burnu Bile Kanamadı

Otomobil Su Kanalına Uçtu, Sürücünün Burnu Bile Kanamadı

23 dakika önce

İZMİT TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu.

Otomobil Su Kanalına Uçtu, Sürücünün Burnu Bile Kanamadı, System.String[]
İZMİT TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü Nesip Süslü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, TEM Otoyolu İzmit Bekirdere rampa geçişinde meydana geldi. Nesip Süslü'nün kullandığı 59 SF 433 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı ardından da su kanalına uçtu. Kazayı yara almadan atlatan Süslü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp, polisi aradı. Vinç yardımıyla su kanalından çıkarılan otomobil çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Sürücü Nesip Süslü, "Bir şey hatırlamıyorum. Bir TIR vardı, beni sıkıştırdı. Kaçmaya çalışırken kaza yaptım" dedi

- İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:16 Kaynak: DHA

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