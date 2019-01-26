Otomobil Su Kanalına Uçtu, Sürücünün Burnu Bile Kanamadı
36 dakika önce
İZMİT TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu.
İZMİT TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü Nesip Süslü, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, TEM Otoyolu İzmit
Bekirdere rampa geçişinde meydana geldi. Nesip Süslü'nün kullandığı 59 SF 433 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı ardından da su kanalına uçtu. Kazayı yara almadan atlatan Süslü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp, polisi aradı. Vinç yardımıyla su kanalından çıkarılan otomobil çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Sürücü Nesip Süslü, "Bir şey hatırlamıyorum. Bir TIR vardı, beni sıkıştırdı. Kaçmaya çalışırken kaza yaptım" dedi - İzmitkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:41 Kaynak: DHA
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