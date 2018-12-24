Otomobil, Sulama Kanalı Rögarına Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
2 saat önce
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında beton sulama kanalı rögarına çarpan 21 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli
'de meydana gelen trafik kazasında beton sulama kanalı rögarına çarpan 21 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Bozkurt ilçesinde meydana geldi. İnceler
Mahallesi yönüne giden Halil Güldür idaresindeki 06 BD 472 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki beton sulama kanalı rögarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Gökhan Ürkmez
araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi yoğun uğraşlar sonucu çıkarırken sürücü Güldür'ün öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan Ürkmez ise ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası ise araçta çıkan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:26 Kaynak: İHA
Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü
Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu
Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi
Katil Olduğu İddia Edilen Damat, Canlı Yayında Gözaltına Alındı