Son Dakika Haberleri: Otomobil, Sulama Kanalı Rögarına Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil, Sulama Kanalı Rögarına Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

2 saat önce

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında beton sulama kanalı rögarına çarpan 21 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil, Sulama Kanalı Rögarına Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında beton sulama kanalı rögarına çarpan 21 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Bozkurt ilçesinde meydana geldi. İnceler Mahallesi yönüne giden Halil Güldür idaresindeki 06 BD 472 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki beton sulama kanalı rögarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Gökhan Ürkmez araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi yoğun uğraşlar sonucu çıkarırken sürücü Güldür'ün öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan Ürkmez ise ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası ise araçta çıkan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:26 Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa
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