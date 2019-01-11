Son Dakika Haberleri: Otomobil Sulama Kanalına Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Sulama Kanalına Çarptı: 1 Yaralı

24 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil yol kenarında bulunan sulama kanalına çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil Sulama Kanalına Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil yol kenarında bulunan sulama kanalına çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şevkiye Mahallesi Geçek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Yıldızhan idaresindeki 80 AH 878 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan trafik levhasına ardından sulama kanalına çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Yıldızhan yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı sürücü Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:39 Kaynak: İHA

Kozan, Adana, 3. Sayfa
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