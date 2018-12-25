Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü - Hatay
56 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Edinilen bilgiye göre, Nihat Elçi (35) yönetimindeki 31 AG 985 plakalı otomobil, Kırkhan ilçesi ile Kumlu
beldesi arasında sulama kanalına devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma, AFAD
ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Elçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan Elçi'nin cesedi, Kırıkhan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Elçi'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:56 Kaynak: AA
15 Yaşındaki Kızı Öldüren Suudi Genç, Özel Jetle ABD'den Suudi Arabistan'a Kaçırıldı
Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı