Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Polis, kaza olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Kazada yaralanan Mustafa K, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eskişehir 'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

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